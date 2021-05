Riapre al pubblico il Castello della Pietra di Vobbia

Tutte le informazioni per visitare lo spettacolare maniero a partire da sabato 15 maggio

(Busalla, 06 Mag 21) A partire da sabato 15 maggio 2021 riapre i battenti il millenario castello che domina la Val Vobbia, nel Parco Naturale Regionale dell'Antola. Mirabilmente incastonato tra due torrioni naturali di roccia, il Castello della Pietra sarà nuovamente visitabile nelle giornate di sabato e domenica e nei festivi fino alla fine di ottobre ma vi si potrà accedere solo su prenotazione e nel rispetto di alcune regole in ottemperanza alle norme per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per l'Ente Parco si tratta di uno sforzo organizzativo importante ma necessario per garantire l'apertura di questo edificio, la cui particolare e scenografica posizione, lo rende un esempio davvero unico, nell'entroterra genovese, di architettura medievale in cui l'elemento naturale si fonde magistralmente all'opera dell'uomo e la completa.

Il Castello della Pietra sarà quindi aperto al pubblico con le seguenti modalità:

- sabato, domenica e festivi a partire dal 15/5/2021 e sino all'1/11/2021 con visite guidate alle ore 10.30 – 12.00 – 13.30 – 15.00 – 16.30 con prenotazione obbligatoria entro le ore 12.30 del venerdì precedente la data prescelta. L'accesso è consentito esclusivamente su prenotazione e previo pagamento anticipato dei biglietti d'ingresso;

- l'accesso è consentito ad un massimo di 12 persone per turno di visita;

- la prenotazione va effettuata contattando telefonicamente l'Ente Parco dell'Antola al n. 010 944175 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 comunicando nome, cognome, un recapito telefonico, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica e il numero di visitatori. L'utente riceverà una mail di conferma della prenotazione con allegati l'avviso di pagamento contenente il codice IUV, il presente regolamento e l'autodichiarazione Covid-19;

- il pagamento dei biglietti d'ingresso (intero € 5,00, ridotto per bambini da 6 a 12 anni e over 65 € 4,00) va effettuato entro il giorno precedente la data prescelta mediante pagoPA, il sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione. Il pagamento può essere effettuato direttamente online accedendo al sito Pago Liguria – Regione Liguria (link https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/liguriaPay_02Page?2 ) inserendo il codice di avviso IUV ricevuto oppure attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA), presso sportelli ATM abilitati delle banche, punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, Uffici Postali (per ulteriori informazioni www.pagopa.gov.it).

Di seguito il REGOLAMENTO COMPLETO PER L'ACCESSO DEI VISITATORI.