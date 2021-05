Parco Naturale Regionale dell'Antola

*GIULIO OLIVERI PRESIDENTE DESIGNATO DELL’ENTE PARCO DELL’ANTOLA. *

(Busalla, 28 Mag 21) Ringrazio il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ed il Vice Presidente Alessandro Piana per avere proposto il mio nome quale Presidente del Parco dell'Antola e la Comunità del Parco che lo ha confermato all'unanimità.Ritengo doveroso rivolgere un caloroso saluto ed un ringraziamento per il lavoro svolto al Presidente uscente Daniela Segale, con la quale ho avuto il piacere di collaborare in qualità di Vice Presidente. Un meritato ringraziamento va al Direttore dott. Federico Marenco il vero ed instancabile motore del Parco. Ringrazio tutto lo staff, dai funzionari, alle guide, ai collaboratori per il lavoro svolto in questi anni e per la fattiva e preziosa collaborazione datami.Ho trovato al Parco dell'Antola persone meravigliose, preparate e disponibili, amanti del loro lavoro e soprattutto legati al territorio. Ringrazio e saluto la Consigliera uscente la dott.ssa Silvana Balbi, rivolgo un saluto ai nuovi Consiglieri dott. Beatini e alla dott.ssa Cartasso assieme ai riconfermati Consiglieri dott. Costa e geom. Pierini con i quali sono sicuro potrò collaborare nell'interesse esclusivo del Parco e del territorio. Un saluto ed un ringraziamento ai Sindaci del territorio ed al Presidente della Comunità dott. Brassesco con i quali collaborerò lealmente e con i quali cercherò di condividere il più possibile le importanti scelte legate al territorio. Come già fatto dal mio collega riconfermato Presidente del Parco del Beigua Daniele Buschiazzo chiedo alla Regione un aiuto per poter avviare il percorso di adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, che il Parco delle Alpi Liguri si avvia a conseguire, e che proietterebbe i territori dei parchi, le aziende del comparto turistico, artigianale e agricolo in un contesto internazionale. Andrebbe a rafforzare le azioni di governance che già ora coinvolgono gli attori territoriali nei progetti di valorizzazione delle eccellenze locali e di rafforzamento di proposte turistiche innovative e sostenibili.

Giulio Oliveri