Parco Naturale Regionale dell'Antola

E-bike tour: pedalate sostenibili nel parco!

Domenica 4 luglio il primo appuntamento

(Busalla, 29 Giu 21) Vieni a provare una nuova esperienza sui sentieri del Parco!

Natura, mobilità sostenibile e sicurezza saranno gli ingredienti principali delle giornate in e-bike promosse dal Centro Esperienze del Parco nell'ambito del progetto "Verso spazi metropolitani sostenibili" di Città Metropolitana di Genova.

Guide mtb abilitate condurranno i partecipanti lungo alcuni sentieri del parco, mettendo a disposizione 5 e-bike, biciclette a pedalata assistita, per provare questa emozionante esperienza in tutta sicurezza e nel rispetto dell'ambiente e dei luoghi del Parco.

In programma diversi appuntamenti nel corso dell'estate: iI primo evento è fissato per domenica 4 luglio, a seguire 25/7, 10/8, 22/8 e 5/9.



Programma domenica 4 luglio: ritrovo con la guida, introduzione alla giornata con nozioni base o avanzate a seconda del livello di preparazione dei partecipanti, trasferimento con shuttle nel punto di partenza dell'escursione e rientro a conclusione. E-bike e caschi forniti dall'organizzazione.

Durata: giornata intera, pranzo al sacco.

Abbigliamento: abbigliamento sportivo, scarpe da trekking, facoltativi guanti da mtb o moto e pantaloncini rinforzati da ciclismo.



La partecipazione agli eventi è gratuita, limitata a > 18 anni e al numero di e-bike a disposizione.

La prenotazione per l'iniziativa di domenica 4 luglio è obbligatoria e va effettuata entro il venerdì precedente compilando il relativo form e presa visione del regolamento completo. Per ulteriori informazioni Ente Parco Antola, tel. 010 944175