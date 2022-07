Parco Naturale Regionale dell'Antola

Sei appuntamenti che restituiscono la dimensione culturale del territorio di uno dei parchi più belli della Liguria.

(Busalla, 08 Lug 22) Il Presidente del Parco dell'Antola Giulio Oliveri è lieto di illustrare il programma di "Estate Letteraria 2022 del Parco dell'Antola":

"La novità del Parco dell'Antola per l'estate del 2022 è un ciclo di incontri letterari e culturali che affronteranno argomenti vari di interesse locale, con uno sguardo anche al mondo più lontano.

Con Lorenzo Licalzi, a Busalla, entreremo in un borgo tranquillo della Valle Scrivia dove tre ragazzi annoiati dalla vita di paese decidono di fare il colpo del secolo dopo essere rimasti folgorati da Sette uomini d'oro, il film con Rossana Podestà e Philippe Leroy.

A Torriglia andremo indietro fino all'anno 1811 e viaggeremo in mongolfiera con Sophie Blanchard, prima donna aeronauta del mondo, che ci porterà da Milano a…, bè questa sarà una sorpresa!

Successivamente, sempre a Torriglia, saremo invitati a immergerci in un mistero della Val Trebbia, con Il Paese nell'ombra di Andrea Percivale, e seguiremo poi le gesta di un commissario donna in un ipotetico paesino dell'Appennino genovese, in Un paese tranquillo di Anna Maria Miliotti. A presentare i due romanzi avremo Carlo A. Martigli, autore fra l'altro del thriller storico 999 L'Ultimo Custode, un successo di 230.000 copie vendute nella sola Italia e di altri best seller tradotti in ventitré lingue, per un totale di due milioni di copie vendute.

A Busalla ascolteremo Laura Guglielmi e la sua biografia di Lady Constance Lloyd, moglie di Oscar Wilde, scrittrice di talento e grande viaggiatrice, che morì a Genova alla soglia dei quarant'anni.

Più a nord, nell'ambito del Festival "L'erba, il bosco, il fiume..." omaggio a Giorgio Caproni, organizzato dal Comune di Fontanigorda e da APS FontAmici, cammineremo, e questa volta non con la fantasia, nel Bosco delle Fate alla ricerca di suggestioni naturalistiche contenute nell'opera del poeta nato a Livorno, ma amante di Genova e della Val Trebbia.

Infine a Busalla faremo anche un ulteriore passo indietro fino al quattordicesimo secolo, in compagnia di Andalò di Savignone che, come descritto nell'omonimo libro di Giovanni Meriana, con i suoi commerci si mosse dalla valle Scrivia fino all'Estremo Oriente, guadagnandosi la stima e i favori dei sovrani asiatici. Una sorta di Marco Polo, ante litteram e per giunta ligure".

ESTATE LETTERARIA 2022 NEL PARCO DELL'ANTOLA - PROGRAMMA

Martedì 12 luglio ore 21.00 Villa Borzino, Busalla: incontro con Lorenzo Licalzi, "Sette uomini d'oro"

Sabato 23 luglio ore 18:00 salone Torriglietta, Torriglia: "Il viaggio in Mongolfiera di Sophie Blanchard"

Sabato 30 luglio ore 18:00 salone Torriglietta, Torriglia: "Due gialli per l'estate. Anna Maria Miliotti "Un paese tranquillo" e Andrea Percivale "Il paese nell'ombra". Presentazione di Carlo A. Martigli, autore di "999 L'ultimo custode", un thriller storico da più di 230.000 copie e di altri best seller tradotti in ventitré lingue con due milioni di copie vendute

Martedì 2 agosto ore 21.00 Villa Borzino, Busalla: incontro con Laura Guglielmi "Lady Constance Lloyd. L'importanza di chiamarsi Wilde"

Sabato 6 agosto ore 10:00 Bosco delle Fate, Fontanigorda. "Camminiamo nel Bosco delle Fate con Giorgio Caproni". Passeggiata letteraria e naturalistica (durata 2 ore ca. dalle 10 alle 12)

Domenica 23 settembre ore 17.00 Villa Borzino, Busalla: "Storie della Valle Scrivia tratte dagli scritti di Giovanni Meriana. A cura di Cristina Parodi e Fabrizio Fazzari"

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito.