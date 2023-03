Parco Naturale Regionale dell'Antola

(Busalla, 16 Mar 23) Si terrà domenica 26 marzo a Torriglia (GE) presso la sala del Cinema, il convegno conclusivo dell'edizione 2022 del Concorso dei Mieli dei Parchi della Liguria che celebra il miele quale produzione identitaria che lega integrità ambientale e buone pratiche rurali.

L'attesa premiazione dei mieli con l'attribuzione delle api d'oro, sarà preceduta dal convegno cui interverranno il Responsabile Tecnico della manifestazione Angelo Consiglieri, i Presidenti delle Associazioni ApiLiguria e ALPA Miele Alberto Tognoni e Laura Capini e Damiano Penco per la Regione Liguria – Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità, che approfondirà il ruolo della programmazione forestale e delle Aree Protette liguri per l'apicoltura. Apriranno l'evento Giulio Olveri, Presidente dell'Ente Parco dell'Antola capofila di questa edizione, e Roberto Costa, Coordinatore per la Liguria di Federparchi Europarc e Vice Presidente dell'Ente Parco.