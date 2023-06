Parco Naturale Regionale dell'Antola

Domenica 2 luglio - Festa di San Pietro sul M. Antola

(Busalla, 23 Giu 23) Come vuole la tradizione, in occasione della Festa di San Pietro sul M. Antola che si terrà sabato 1 e domenica 2 luglio, il Parco propone un'escursione notturna con partenza alle ore 3.00 di domenica 2 da Casa del Romano per raggiungere la vetta in tempo per ammirare il sorgere del sole da una posizione davvero privilegiata.

A seguire focaccia e bevande calde presso la Cappella. Rientro libero, senza accompaganemnto da parte delle guide.

Tutti i partecipanti devono essere muniti di torcia.

Durata escursione: 2 ore.

Luogo di ritrovo: loc. Casa del Romano.

Per partecipare è necessario prenotare contattando l'Ente Parco al n. 010 944175 entro le ore 12 di venerdì 30 giugno.