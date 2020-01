Parco Naturale Regionale dell'Antola

Il Presepe di Pentema

Domenica 12 Gennaio 2020

Per assaporare ancora un po' l'atmosfera delle festività natalizie, un nuovo appuntamento del "CamminAntola" ci conduce da Carsi (865m) in Val Brevenna a Pentema. L'itinerario guadagna il crinale che separa la Val Brevenna dalla Val Pentemina, alle pendici del M. Penzo, per poi scendere verso il borgo di Pentema (798m).

Giunti in paese visita del caretteristico presepe allestito per le vie del borgo, oltre 40 scene che rievocano la vita rurale di un tempo. Rientro a Carsi nel pomeriggio ripercorrendo il medesimo sentiero. Dislivello in salita circa 200m., tempo di percorrenza complessivo 3h circa.

Durata: giornata intera, possibilità di ristoro presso il circolo del GRS Amici di Pentema (servizio bar/panini)

Ritrovo: Carsi (Val Brevenna)

Valbrevenna 16010 Italy Comune: Valbrevenna (GE)

Provincia: Genova Regione: Liguria



