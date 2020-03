Parco Naturale Regionale dell'Antola

L'anello di M. Spigo **ANNULLATA**

Domenica 29 Marzo 2020

**iniziativa annullata**

Un assaggio di primavera dal M. Spigo, vetta a 1126 metri di quota dalla quale lo sguardo spazia da Torriglia alla Val Pentemina fino al mare.

Dal centro di Torriglia si raggiunge Donetta e da lì si prosegue per il passo di Pentema ed infine l'erbosa cima del monte Spigo, con un'alternanza di panoramici sali e scendi lungo una costiera prativa che regala le prime fioriture primaverili.

Il cammino prosegue poi in discesa per raggiungere la Cappella della Panteca ed infine, tra bosco misto e lembi di castagneto, si rientra a Torriglia per la località Pietra .

Tempo di percorrenza 5h 30' ca., dislivello complessivo 500 m con tratti impegnativi per la pendenza.

Durata: giornata intera, pranzo al sacco

Luogo di ritrovo: Torriglia, presso la sede del Parco

Iniziativa promossa nell'ambito dell'accordo Regione Liguria - MATTM per la comunicazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

Torriglia 16029 Italy Comune: Torriglia (GE)

Provincia: Genova Regione: Liguria



