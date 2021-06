Il Comune di Villa Santina ospiterà la seconda edizione della manifestazione "Colori & Sapori" che propone le specialità tipiche del Bel Paese e i colori dell'estate

(Villa Santina, 18 Giu 21) L'Associazione Dentro agli Eventi, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Villa Santina ed il supporto del Parco Intercomunale delle Colline Carniche, proporrà, anche quest'anno, i più prelibati prodotti delle regioni, con la manifestazione "Colori & Sapori", in Piazza a Villa Santina.



Un autentico "viaggio" tra persone, gusti e sapori tipici delle regioni italiane, ricche di radici enogastronomiche, in programma dal 18 al 20 Giugno 2021 a Villa Santina (nel cuore del Parco Intercomunale delle Colline Carniche) dalle ore 09,00 alle 21,00. L'evento Colori & Sapori mira a raggruppare tutti quei produttori e commercianti attenti ed orgogliosi nell'offrire il "Made in Italy" prodotto nel Bel Paese con materie prime coltivate e animali allevati con cura e dedizione.



Con questo progetto, si è deciso di far conoscere l'enogastronomia di nicchia delle varie regioni d'Italia per custodire un'antica eredità e promuovere un patrimonio unico di gusti, sapori e tradizioni. All'evento hanno data la loro adesione le seguenti regioni: Puglia, Toscana, Umbria, Piemonte, Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia.



Ad arricchire l'evento ci saranno anche i floricoltori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, pronti ad adornare piazza Venezia con i profumi e colori tipici dell'estate.



Nelle due giornate della manifestazione saranno presenti, con il proprio stand, diversi hobbisti che, con ingegno e fantasia, coloreranno le strade con straordinarie creazioni fatte totalmente a mano, offrendo così ai visitatori l'opportunità di un regalo utile ed unico. Un'area è stata dedicata anche al C.A.M.E.C. Club Auto e Moto d'Epoca, che esporrà le mitiche auto e moto d'epoca che hanno fatto sognare milioni di italiani.