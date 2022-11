Gustare il sapore antico e semplice dei piatti tradizionali della cucina carnica

(Villa Santina, 28 Nov 22) Raveo è un paese dove ritrovare lo spirito della montagna, dove scorci ed architetture, gastronomia ed usi, paesaggi e tradizioni, sono stati mantenuti intatti attraverso i secoli.

Incastonato all'interno del Parco Intercomunale delle Colline Carniche, il Comune di Raveo è un luogo di ampi spazi naturali, a tratti ancora selvaggi, di grande fascino, in cui trovare ospitalità genuina, semplice, talvolta essenziale, ma che sa far riscoprire valori autentici.



Ormai da diversi anni il nome di Raveo è associato a "Sapori di Carnia" la rassegna mercato dei prodotti agroalimentari della Carnia, giunto oggi alla sua 34^ edizione.

Sin dal 1987, questa manifestazione costituisce per il nostro paese un appuntamento degno del suo nome, atteso e predisposto con attenzione dalla comunità locale che tocca con mano il crescente successo della manifestazione; atteso e vissuto col cuore e l'acquolina in bocca dai tanti visitatori che sempre più numerosi colorano le strade del nostro paese con la loro allegria e curiosità. Inoltre nei vari borghi è possibile assaporare una vasta scelta di specialità carniche preparate con gli ingredienti genuini e la fantasia di una cucina povera caratterizzata da sapori autentici come del resto il carattere ed il modo di vivere degli ingegnosi abitanti carnici.



Vi aspettiamo numerosi a Raveo, domenica 11 dicembre 2022, dalle ore 9:00 alle 17:00!



www.comune.raveo.ud.it/it/sapori-di-carnia-2022-20281





Ufficio Turistico del Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Piazza Venezia, n. 1 - 33029 Villa Santina (UD)

0433/74040 - parcocollinecarniche@gmail.com

@parcocollinecarniche