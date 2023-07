Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Sabato 12 agosto ore 18.00, Passeggiata cinenaturalistica con picnic e proiezione all'aria aperta

(Villa Santina, 19 Lug 23) ore 18.00 Laghetto della pineta, (via Pineta, 22)

PASSEGGIATA CINENATURALISTICA & PICNIC

Alla ricerca dell'acqua: il Tagliamento e le cascate Plera

con il regista Andrea Magnani e la guida naturalistica Michele Germano

In una piccola escursione di circa sei chilometri seguiremo il corso del Re dei fiumi alpini, il Tagliamento, e conosceremo anche uno dei suoi molti affluenti, il rio Plera che cela una sorpresa: una splendida cascata che con il suo fresco scrosciare saprà dare ristoro agli escursionisti prima del rientro al punto di partenza.

Picnic a cura del Panificio Chiaruttini

Euro 14. Menù a scelta tra:

menù vegano: tramezzini vegani misti, 1/2 acqua, dolce, frutto

menù tradizionale: un trancio di pizza o un panino, un sacchetto di grissini, un pezzo di formaggio fresco, dolce, frutto

ore 21.00 Laghetto della Pineta

PROIEZIONE ALL'ARIA APERTA

La lunga Corsa di Andrea Magnani (2022), 88', alla presenza del regista

Giacinto è nato in carcere dalla madre e dal padre entrambi condannati. Abbandonato dai genitori, da adolescente è costretto a trasferirsi in una casa d'accoglienza per orfani, ma incapace di adattarsi al mondo di fuori farà di tutto per tornare in carcere. L'amicizia con l'ergastolana Rocky mette a rischio il suo rapporto con Jack il burbero ma sensibile capo delle guardie: ma proprio un inatteso regalo di quest'ultima permetterà a Giacinto di trovare finalmente il modo di uscire dalla sua prigione, sia fisica, sia mentale…

Preceduto dal corto:

Wenn ich tanze, wackelt die Welt (Quando ballo la terra trema) di Otto Lazic Reuschel (2020), 19'

INFO:

In caso di maltempo la passeggiata verrà annullata.

Il picnic con il regista (ore 20.00) e la proiezione (21.00) si svolgeranno presso la Sala Giatti (via Pal Piccolo).

In caso di necessità puoi richiedere e noleggiare mobility scooter o carrozzina mettendoti in contatto con percorsiinclusivi.it (sez. eventi)

www.eventbrite.it/e/biglietti-cinemambulante-a-villa-santina-666848179857?aff=ebdsoporgprofile