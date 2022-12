Parco Intercomunale delle Colline Carniche

34^ edizione

Domenica 18 Dicembre 2022 dalle 09:00 alle 17:00

Ormai da diversi anni il nome di Raveo è associato a "Sapori di Carnia" la rassegna mercato dei prodotti agroalimentari della Carnia, giunto oggi alla sua 34^ edizione.



Sin dal 1987, questa manifestazione costituisce per il nostro paese un appuntamento degno del suo nome, atteso e predisposto con attenzione dalla comunità locale che tocca con mano il crescente successo della manifestazione; atteso e vissuto col cuore e l'acquolina in bocca dai tanti visitatori che sempre più numerosi colorano le strade del nostro paese con la loro allegria e curiosità.

Inoltre nei vari borghi è possibile assaporare una vasta scelta di specialità carniche preparate con gli ingredienti genuini e la fantasia di una cucina povera caratterizzata da sapori autentici come del resto il carattere ed il modo di vivere degli ingegnosi abitanti carnici.

