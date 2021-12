Bambini a spasso con le ciaspole

Una passeggiata dedicata ai più piccoli

Mercoledì 8 Dicembre 2021 dalle 10:00 alle 13:30

Ci inoltreremo nel bosco imbiancato con l'ausilio delle racchette da neve, per imparare a osservare e riconoscere i segni di presenza degli animali del Parco e scoprire come la foresta affronta l'inverno.

Attività adatta a partire dai 5 anni.

Dalle 10.00 alle 13.30.

Il percorso varierà nel corso della stagione: luogo e orario di ritrovo, difficoltà e caratteristiche tecniche del percorso saranno definiti dalla guida al momento dell'iscrizione.

Note: necessario abbigliamento da neve per i bambini ma consigliamo tanti strati sottili ("a cipolla") più che una tuta pesante. Per gli adulti sono obbligatori scarponcini impermeabili o doposci, ad esclusione dei Moon Boot; necessari copricapo, guanti buoni, pantaloni un minimo impermeabili (da trekking o da sci).

Costo: 12 € per adulti e bambini (escursione + noleggio ciaspole).

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): educazioneambientale@coopmadreselva.it

In collaborazione con Coop. Madreselva.

Lizzano in Belvedere 40042 Italy Luogo: Parco del Corno alle Scale

Comune: Lizzano in Belvedere (BO)

Provincia: Bologna Regione: Emilia-Romagna

Info Email: educazioneambientale@coopmadreselva.it Bologna

Tag: escursioni