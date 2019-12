NEL PARCO DELLE MADONIE UNA DELLE PIU' ANTICHE E BELLE TRADIZIONI DELLA SICILIA LA LUMINARIA DI ISNELLO NEL PARCO DELLE MADONIE (Petralia Sottana, 18 Dic 19) Isnello un borgo che si trova nel Parco delle Madonie conosciuto in tutto il mondo per la sua prestigiosa stazione Astronomica Gal Hassin e per il ricchissimo patrimonio architettonico che possiede,inoltre ricchissima la loro storia culinaria da assaporare in questo periodo a Isnello.Ogni anno per le festività natalizie si rinnova un antica tradizione LA LUMINARIA,con un crono programma che da secoli è sempre lo stesso nei giorni che precedono la vogilia di natale viene accatastata moltissima legna che la sera del 24 dicembre in Piazza alimenterà un grandissimo falò una vera e propria montagna di legna in una piazza piena di persone che tra momenti di degustazioni dei biscotti tipici di Isnello le cosidette Corna e del buon vino ci si scambiano gli Auguri.Un posto magico che vi consigliamo di visitare.