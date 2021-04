Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

Ciao Sindaco. Ciao Luciano

(Palombara Sabina, 28 Apr 21) E' venuto a mancare stamane Luciano Romanzi, Sindaco di Licenza. Il Presidente del Parco Barbara Vetturini, il Direttore Paolo Napoleoni, tutti i Sindaci della Comunità del Parco, attraverso il loro Presidente Lanfranco Ferrante, esprimono grande rammarico per la scomparsa di un amico, di un amministratore capace, esperto e appassionato che tante energie ha profuso per il miglioramento della vita dei cittadini e della comunità.

Un pensiero affettuoso e un abbraccio commosso va alla famiglia.

"Luciano" afferma la Presidente Barbara Vetturini "lascia un vuoto in un momento di grande progettualità per il rilancio del territorio: iniziative per lo sviluppo turistico, per il miglioramento della qualità della vita, per il superamento delle chiusure e solitudini dovute all'insorgere della pandemia, anche attraverso piccoli importanti passi di condivisione e partecipazione attiva in collaborazione con l'Ente Parco. E' proprio a questa visione pragmatica e organizzativa che bisogna fare riferimento se vogliamo onorare la memoria del nostro amico Luciano continuando a profondere energie per superare il difficile momento."

Ciao Luciano. Grazie per il tuo impegno.