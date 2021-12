Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

La sede del Parco di Marcellina

(Palombara Sabina, 21 Dic 21) Sabato 18 dicembre una bella festa a Marcellina per l'apertura di una sezione degli uffici del Parco. Il Presidente Barbara Vetturini ha accolto gli ospiti per illustrare l'intento del progetto che è quello di avvicinare l'Ente al territorio attraverso una serie di presidi locali cui i cittadini possano fare riferimento per interagire agevolmente con il Parco. "Tutto questo" segnala il Presidente "nasce da un proposito che mi ero data all'inizio di questo cammino di responsabilità politica e programmatica in condivisione con la Comunità dei Sindaci. In questo modo la sede di Marcellina potrà tornare a rivivere a pieno titolo anche quale punto di riferimento per le Associazioni del territorio. Analogo percorso sarà riservato al Labter di Montorio, quale sede dell'Educazione Ambientale, e al punto informativo di Vicovaro. Ringrazio inoltre tutto il personale dell'Ente per l'impegno e la riuscita della manifestazione."

Sono stati presenti all'evento il Sindaco di Marcellina Alessandro Lundini con gli Assessori, il sindaco di Montorio Vincenzo Ponzani e il sindaco di Moricone Giovanni Battista Pascazi con il vicesindaco Sabina Frappetta. L'occasione è stata gradita per scambiarsi altresì gli auguri di Natale e festeggiare insieme aspettando l'arrivo delle Festività.