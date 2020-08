Continua il ricco programma Al Parco con mamma e papà

Programma di Educazione Ambientale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, con escursioni guidate e tanti spunti di educazione ambientale e di sostenibilità.

(Feltre, 06 Ago 20) Per l'estate e l'autunno 2020, proponiamo attività in luoghi e sentieri noti e meno noti del Parco.

Scegliete la vostra meta nel programma, controllate le date, prenotatevi via telefono o tramite posta elettronica e venite a scoprire il Parco!

La partecipazione alle attività è gratuita.

Di seguito l'elenco per scegliere la vostra escursione:

http://www.dolomitipark.it/it/eventi.riunioni.php





NOTA IMPORTANTE: a ciascuna escursione è ammesso un numero massimo di 12 partecipanti. E' obbligatoria la prenotazione via telefono al 329.0040808 o tramite e-mail: guide.pndb@gmail.com.

Le escursioni sono curate delle Guide naturalistico-ambientali della cooperativa Mazarol.

Durante l'escursione saranno rispettate le norme vigenti anti-Covid-19 su distanziamento e sicurezza.

Ogni partecipante dovrà avere al seguito gel disinfettante e mascherina (da indossare solo al momento del ritrovo e a conclusione dell'attività, non durante l'escursione).