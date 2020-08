Avviso di mobilità esterna per n.1 posto di Funzionario Tecnico, categoria C – C1

Scadenza presentazione domande: ore 12 del 5 ottobre 2020

(Feltre, 13 Ago 20) Avviso di mobilità esterna, ex articolo 30 del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001 per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Tecnico, categoria C – C1 del CCNL comparto "Funzioni Centrali – Enti Pubblici non Economici", presso l'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni dell'Area Tecnica del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Si rende noto che l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi intende verificare la disponibilità di personale interessato al trasferimento per mobilità esterna, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Tecnico, categoria C – C1 del CCNL comparto "Funzioni centrali" vigente - da assegnare all'Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni dell'Ente Parco.

