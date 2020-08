Servizio pulizia locali comando Carabinieri del Parco. Avviso Manifestazione interesse

(Feltre, 17 Ago 20) L'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha pubblicato all'albo on line un avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata tramite richiesta di offerta in MEPA per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali del Comando e delle Stazioni del repartio Carabinieri del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per 24 mesi.

Chiunque abbia interesse ad essere invitato a partecipare alla gara può farne richiesta tramite PEC utilizzando l'apposito modulo che va inviaro all'indirizzo di posta elettronica certificata: entepndb@postecert.it, entro le ore 12,00 di mercoledì 16.09.2020.

Per poter presentare la manifestazione di interesse è richiesto un sopralluogo obbligatorio entro il 14.09.2020 alle strutture oggetto del servizio.

Scadenza 16/09/2020