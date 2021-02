VI Seminario di Ecologia Alpina

Venerdì 12 marzo - On line

(Feltre, 17 Feb 21) L'Associazione Faunisti Veneti e Veneto Agricoltura organizzano, con il patrocinio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il sesto seminario di Ecologia Alpina.

Inizialmente previsto in presenza e annullato a causa delle misure di contenimento della pandemia, il seminario si terrà sulla piattaforma Zoom Venerdì 12 marzo 2021, dalle ore 14 alle 18.

Questo il programma dei lavori



14.00 Saluti iniziali



SESSIONE 1: modera Francesco Scarton

14.15

M. Bottazzo (Veneto Agricoltura)

Monitoraggi faunistici nella Foresta Demaniale di Giazza (VR/VI). Risultati di 25 anni di ricerche su Camoscio e Fagiano di monte



14.40

A. Spada, S. Malavasi (Università Ca' Foscari-DAIS, VE), E. Vettorazzo (Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi)

Aggiornamento della distribuzione dei mesocarnivori nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi



15.05

F. Dartora (Università di Sassari)

Progetto per la gestione proattiva del lupo attraverso catture e telemetria satellitare



15.30

L Bonato (Dipartimento di Biologia Università di Padova)

Endemismi poco conosciuti nella piccola fauna terricola delle Prealpi



PAUSA



SESSIONE 2: Modera Giustino Mezzalira

16.15

G. Bombieri, N. Tormen, E. Ruzzier (World Biodiversity Association), C. Augugliaro (Green Initiative NGO)

Conservazione della Salamandra atra: strategie e gestione forestale dopo la tempesta VAIA, un caso di studio (Cansiglio - BL)



16.40

C. Lasen (Geobotanico), M. Da Pozzo (Dottore forestale e botanico)

Prime osservazioni sul patrimonio forestale e floristico dell'Alto Agordino dopo la tempesta



17.05

G. De Nadai (Unifarco), S. Triches

Progetto pilota per la tutela della biodiversità dei prati a narciso della dorsale di Col d'Artent (BL)



17.30 Domande e conclusione dei lavori



18.00

Chiusura lavori



Comitato scientifico organizzatore: Michele Cassol, Francesco Mezzavilla, Jacopo Richard, Francesco Scarton, Arianna Spada



Per la registrazione: https://ecologiaalpina21.eventbrite.it/

Per informazioni: info@faunistiveneti.it - www.faunistiveneti.it

L'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali riconosce i crediti formativi