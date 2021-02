Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Avviso pubblico per manifestazione di interesse

Servizio di manutenzione ordinaria nel territorio del Parco 2021. Scadenza 16.03.2021

(Feltre, 26 Feb 21) E' stato pubblicato all'albo dell'Ente Parco l'avviso pubblico per acquisizione di manifestazione di interesse da parte di cooperative sociali di tipo B a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d. lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria nel territorio del Parco per l'anno 2021. CIG 8642896767.



La manifestazione di interesse va presentata all'Ente Parco entro le ore 12.00 di martedì 16 marzo 2021

Scadenza 16/03/2021