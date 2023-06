Dal 22 al 25 giugno presenteranno le loro produzioni, incluso il nuovo profumo "Sussurro del lago"

(Feltre, 23 Giu 23) "Carta Qualità" è un progetto, nato oltre vent'anni fa, che promuove le produzioni locali attraverso l'assegnazione del logo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi alle aziende artigiane che rispettano dei protocolli tecnici definiti dal Parco e possono così fregiarsi del logo dell'area protetta.

Il circuito "Carta Qualità" include oggi una ventina di imprese e una nutrita rappresentanza sarà presente, all'interno di uno stand istituzionale del Parco, alla prossima edizione della Mostra dell'artigianato artistico e tradizionale città di Feltre, in programma dal 22 al 25 giugno prossimi.

Nella splendida cornice del centro storico di Feltre sarà possibile ammirare le stoviglie in terracotta smaltata e gres realizzate al tornio da Silvia Decet; le sedie impagliate a mano da Renzo Casagrande, che prosegue la secolare tradizione dei caregheta.

Legati alla tradizione sono anche i fischietti in argilla (cuchi) realizzati da Giuseppe De Lazzer; mentre Mirco Mioranza realizza oggetti accostando alla ceramica raku materiali diversi come legni e ferri antichi, sassi o rami.

L'artigianato non è solo mantenimento di antiche tradizioni ma anche innovazione e attenzione all'ambiente, come dimostrano Marianna Wohlgemuth con le sue cinture, accessori a e articoli di bigiotteria e Alessia Dall'Ara che produce articoli per l'arredo della casa: entrambe utilizzano infatti per le loro creazioni materiali di scarto come ad esempio vecchie bottiglie, coperchi di metallo e copertoni di bicicletta.

Nello stand del Parco che riunisce gli artigiani di Carta Qualità saranno ospitate anche le bambole d'arredo ideate, create e dipinte a mano da Laura Casanova; l'oggettistica in carta riciclata realizzata dal Cantiere della Provvidenza onlus di Belluno, nel suo laboratorio che occupa anche persone con disabilità, e gli oli essenziali estratti da Alice Gasperina dalle erbe spontanee e alberi.

Gli artigiani del circuito Carta Qualità, oltre a partecipare congiuntamente a diverse manifestazioni fieristiche, collaborano tra loro. La ceramista Silvia Decet ha realizzato dei diffusori in grès lavorati a tornio e personalizzati con la Campanula morettiana (simbolo del Parco) per il profumo per ambienti "Sussurro del lago", dedicato al lago del Mis e prodotto da Alice Gasperina con olii essenziali estratti da conifere e piante fiorite del territorio. Il nuovo profumo e il diffusore personalizzato saranno presentati in occasione della Mostra dell'artigianato di Feltre.

Collaborazioni interessanti sono state avviate anche tra gli artigiani e le strutture turistiche certificate dal Parco attraverso la Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS). Gli ospiti di Villa San Liberale, una struttura ricettiva alle porte di Feltre che ha ottenuto dal Parco la certificazione CETS, potranno così fare colazione utilizzando un servizio in grès, personalizzato con il logo della villa, creato da Silvia Decet.

Gli artigiani di Carta Qualità sono ambasciatori del territorio perché, assieme agli oggetti frutto della loro creatività, presentano al pubblico il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, fornendo informazioni e distribuendo materiale promozionale.

Queste iniziative rientrano tra le azioni della CETS, la Carta Europea del Turismo Sostenibile: un percorso di certificazione che il Parco ha iniziato nel 2015 e che vede il coinvolgimento, al fianco dell'area protetta, degli operatori locali (artigiani inclusi) in progetti di promozione e valorizzazione turistica del territorio.