(Guardiagrele, 19 Apr 22) Il 21 aprile 2021, il Parco Nazionale della Maiella ottiene la designazione del Maiella UNESCO Global Geopark.

Per celebrare l'evento, il 21 aprile 2022, visiteremo uno dei nostri GEOSITI: la Grotta Sant'Angelo di Palombaro.

L'appuntamento è per le ore 9.00 presso Piazza Cavour, nel Comune di Palombaro.Da qui ci si sposterà, con auto proprie, in direzione dell'area pic-nic a ridosso della Grotta Sant'Angelo. Con una semplice escursione, di 10 minuti, si raggiungerà il sito di Grotta Sant'Angelo.

Qui si terrà la presentazione del volume di Aurelio Manzi "Maiella Orientale - quando la geologia diventa mito".

Al termine ci sarà una degustazione del vino del Parco, Vola Volè, in collaborazione con la cantina Orsogna.



La partecipazione all'iniziativa è gratuita. Si consiglia di indossare scarpe comode con una buona suola scolpita e di portare occhiali da sole, cappellino e una borraccia d'acqua.