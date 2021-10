La Grotta delle Praje di Lettomanoppello

Visita speleologica nelle viscere della Majella

Domenica 3 Ottobre 2021

Durata

3 ore (comprensive di spostamenti, escursione, soste e visita speleologica)



Descrizione

La Majella, in Abruzzo, è nota non solo per le sua ricchezza naturalistica e culturale, ma anche per le sue cavità. Alcune di queste ospitano i famosi eremi, altre si inoltrano all'interno delle viscere della Majella, come la Grotta delle Praje, la più grande della provincia di Pescara.

Perché non perderla: insieme alla Guida Speleologica Daniele Berardi, muniti di attrezzatura specifica che verrà consegnata all'inizio dell'attività, potremo entrare tra angusti cunicoli e profondissime gallerie.

Difficoltà: E Escursionisti (media)

E Escursionisti (media) Tipologia: escursione speleologica

escursione speleologica Caratteristiche del sentiero: la visita è in grotta e verrà condotta da una guida speleologica, pertanto la visita non è turistica ma di media difficoltà.

la visita è in grotta e verrà condotta da una guida speleologica, pertanto la visita non è turistica ma di media difficoltà. Lunghezza: 500 m

500 m Dislivelli: salita m 0 - discesa m 80

salita m 0 - discesa m 80 La quota comprende: servizio guida speleologica; fornitura caschetto con lampada

servizio guida speleologica; fornitura caschetto con lampada Incontro con le guide di Majambiente a Lettomanoppello, presso la Chiesa dell'Iconicella;

A seguire spostamento in località Grotta delle Praje (300 metri) ed inizio della visita speleologica.

Altre informazioni

Lettomanoppello 65020 Italy Comune: Lettomanoppello (PE)

Provincia: Pescara Regione: Abruzzo



Tag: escursioni