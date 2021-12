Ciaspole e neve: tramonti rosa sulla Maiella a Valle Messere

Escursione al tramonto con le ciaspole tra Maiella e Morrone

Martedì 7 Dicembre 2021

L'escursione a Valle Messere, tra la Maiella ed il Morrone, nel comune di Pacentro, è sicuramente ricca di scorci diversi. Si attraversano infatti molti ambienti: dalle praterie secondarie dove è possibile scorgere i segni del paesaggio agro pastorale come muretti e capanne in pietra a secco, al fitto del bosco di faggio fino a raggiungere punti panoramici sulle montagne. L'escursione non è particolarmente impegnativa se si ha un minimo di abitudine al trekking.

Altre informazioni

Pacentro 67030 Italy Comune: Pacentro (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo



Tag: escursioni