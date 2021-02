Bando pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di Funzionario amministrativo nei ruoli dell'Ente Parco Nazionale della Sila

(Lorica di San Giovanni in Fiore, 08 Feb 21) Bando pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Funzionario amministrativo - Laurea in Giurisprudenza, con abilitazione all'esercizio della professione forense, da inquadrare nell'Area "C", fascia retributiva "C1", nei ruoli dell'Ente Parco Nazionale della Sila

Scadenza 07/03/2021