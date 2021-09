Il Premio Sila '90, fa tappa a Cotronei

Venerdì 24 settembre 2021, alle ore 17.00

(Lorica di San Giovanni in Fiore, 22 Set 21) Il Premio Sila '90, fa tappa a Cotronei con l'edizione nr.30 Si terrà a Cotronei Venerdì 24 settembre, con inizio alle ore 17,30 la 30^ edizione del prestigioso Premio Sila '90.

Dal giornalismo alla televisione, dallo sport allo spettacolo, passando per l'associazionismo, la cultura, l'arte, la politica, l'imprenditoria; anche quest'anno il prestigioso Premio Sila'90 organizzato da Angolo 12 e dal promoter Giuseppe Pipicelli con la partnership del Parco nazionale della Sila, dall'UNCEM, dall'UNPLI, delle province silane di Catanzaro, Cosenza e Crotone, dei comuni silani di Sersale, San Giovanni in Fiore, Taverna, Spezzano della Sila e Cotronei, riuscirà a centrare l'obiettivo che è soprattutto quello di attirare ancora una volta l'attenzione sulle risorse e sulle potenzialità della montagna silana. L'edizione di quest'anno, che avrà come location il Teatro comunale di Cotronei, nella Sila crotonese, aprirà i battenti con il saluto del primo cittadino, Nicola Belcastro. La cerimonia di premiazione con talk show, sarà moderata dalla presentatrice storica del premio Antonella Pezzetta. L'encomio verrà materialmente realizzato ancora una volta dal Maestro orafo Michele Affidato. I premi speciali (assegnati ai partners ufficiali e istituzionali verranno invece realizzati dal maestro vetrinista Silvio Vigliaturo, già vincitore del premio in una delle passate edizioni. Il prestigioso Premio Sila '90 nasce nel 1990 da un pallino fisso degli organizzatori (coordinati dal promoter Giuseppe Pipicelli) nel cercare metodi e strumenti per diffondere e dare la massima visibilità al lato buono della Calabria, ed in particolare alle potenzialità immense ed inespresse del territorio silano, da molti definito come il Polmone verde nel Cuore del Mediterraneo. Da qui l'idea di conferire ogni anno un riconoscimento a dei personaggi illustri, capaci di distinguersi nei loro rispettivi settori di attività, in giro per l'Italia e per il Mondo. Dal giornalismo alla televisione, dallo sport allo spettacolo, passando per la medicina, l'associazionismo, l'arte, la cultura, l'imprenditoria. Cercando di coinvolgere intorno al progetto sempre più esponenti politici ed istituzionali, oltre che partner privati. Altra idea, quella di dare alla manifestazione, con il sostegno del Parco nazionale della Sila e dell'UNCEM, Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani, la caratteristica di iniziativa itinerante, in modo da farla conoscere nei diversi centri montani più importanti della Sila, e tra questi San Giovanni in Fiore, patria dell'Abate Gioacchino da Fiore, e Lorica , definita la Perla della Sila, e poi ancora Spezzano della Sila con il Santuario dedicato a San Francesco di Paola, e con la sua località turistica di Camigliatello Silano, Capitale del turismo montano del Meridione e sede dei Giganti di Fallistro. E poi Villaggio Mancuso e Taverna, centro culturale della Sila che ha dato i natali all'artista Mattia Preti, Sersale, ridente cittadina della pre Sila catanzarese con le sue Valli Cupe conosciute in tutto il Mondo, e Cotronei, con annessi i diversi villaggi turistici che si affacciano sul lago Ampollino, con in primis il Villaggio Palumbosila, che ha ospitato diverse edizioni del premio e il Villaggio Baffa. Il Premio Sila non è da intendersi soltanto come una sorta di momento celebrativo legato alla consegna di un riconoscimento. All'iniziativa negli anni si sono infatti legati importanti progetti di marketing territoriale (con in testa "Sila in tour") con la realizzazione di pacchetti turistici e l'organizzazione di eventi di spessore nel campo della musica, dello spettacolo, della cinematografia. Tra gli oltre 300 vincitori del passato ricordiamo lo stilista Gianni Versace, il patron di Miss Italia, Enzo Mirigliani, il cantante Mino Reitano, il calciatore Rino Gattuso, l'artista del vetro, Silvio Vigliaturo. E poi la CEI presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, il prete antimafia Don Giacomo Panizza, il regista Massimiliano Bruno, le show girl Adriana Volpe, Roberta Morise e Elisabetta Gregoraci, la storica dell'arte Anna Gastel, la ricercatrice Amalia Bruni, i presidenti dell'UNICEF Giacomo Guerrera e Francesco Samengo, solo per citarne qualcuno. Ma vediamo chi sono (in ordine alfabetico) i vincitori di questa 30esima edizione: l'artista Dario Brunori, cantautore tra i più amati ed apprezzati nel panorama artistico nazionale; Il Generale Francesco Curcio, Presidente del Parco Nazionale della Sila; DE MARCO TOUR, Tour operator made in Sila; IL CROTONESE, storica Testata giornalistica da sempre vicina al territorio; il PPAS, il Consorzio di Operatori che promuove il prodotto della Patata Silana nel Mondo La Scuderia Ferrari Club di Catanzaro, fiore all'occhiello per il turismo motoristico del prestigioso marchio di Maranello; La Dottoressa Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare Istituto Superiore di Sanità; La Cerimonia verrà arricchita da momenti artistici e musicali e da iniziative collaterali con la consegna dei premi speciali e istituzionali del Trentennale, ai partners dell'evento e agli enti istituzionali.