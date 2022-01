(Lorica di San Giovanni in Fiore, 05 Gen 22) È Pietro Giorgio Ponte il nuovo direttore f.f. del Parco Nazionale della Sila. Nato a Cosenza nel 1965, laureato e abilitato alla professione di geologo, nonché funzionario dal 2009 dell'Ente Parco con la qualifica di responsabile dell'Ufficio conservazione dei sistemi naturali e di tutela della biodiversità, Ponte succede all'ingegnere Domenico Cerminara. Tra gli incarichi del neo direttore f.f., formatosi anche a Brighton in Inghilterra, spiccano pure quelli, rispettivamente, di collaboratore col Centro cartografico regionale, di responsabile Marketing e settore commerciale con i Paesi arabi e di referente - ruolo tuttora ricoperto - AIB per la Regione Calabria.

«Sono assai entusiasta - dichiara Ponte - di ricoprire questo nuovo incarico all'interno dell'Ente, di cui ringrazio i vertici e il Consiglio direttivo. Continuerò il lavoro brillantemente avviato dai colleghi, mettendo a disposizione del Parco le conoscenze e le competenze acquisite nel corso della mia carriera lavorativa e - aggiunge -, contando sulla disponibilità e professionalità di tutti i funzionari, cercherò di essere propositivo e di mettere a punto sempre più progetti per lo sviluppo dei territori».

Per la recente nomina di Ponte a direttore f.f. arrivano le congratulazioni del presidente del Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio insieme a quelle di tutto lo staff.