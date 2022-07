(Lorica di San Giovanni in Fiore, 08 Lug 22) Lorica si prepara a due giornate di sport e attività all'aperto. Sabato 9 e domenica 10 luglio, infatti, si terrà "Triathlon Cross Sila", appuntamento imperdibile per atleti e non solo. Si tratta di una vera e propria gara, in diverse discipline, atta a coinvolgere l'intero altopiano. Tra i promotori della manifestazione organizzata da Atlas Cosenza anche l'Ente Parco Nazionale della Sila, presieduto da Francesco Curcio e diretto dalla facente funzioni Barbara Carelli, nonché la Federazione Italiana Triathlon.

In particolare, la gara rientra nel Circuito nazionale Cross Triathlon della Fitri e si svolgerà nel magico scenario del lago Arvo che, appunto per l'occasione, diventerà teatro della kermesse. Previsti pure eventi sportivi collaterali e momenti di scoperta del territorio,

Un territorio, quello silano, che, tra le altre cose, non smette mai di stupire: grazie all'appuntamento del fine settimana sarà del resto possibile ammirare panorami mozzafiato e luoghi che agli sportivi e ai visitatori stessi permetteranno di instaurare un intimo legame con la natura. Dunque, non rimane che partecipare.