(Lorica di San Giovanni in Fiore, 01 Mar 23) A seguito della nomina di direttore dell'Ente Parco Nazionale della Sila, avvenuta con decreto ufficiale del 14 febbraio 2023, dell'arch. Ilario Treccosti, si è tenuto questa mattina l'incontro ufficiale in Sila per la firma del contratto a direttore del Parco Nazionale della Sila. La sottoscrizione del contratto, ha avuto luogo a Lorica, presso i locali dell'Ente, alla presenza del Presidente il dott. Francesco Curcio e dei dipendenti, che hanno accolto il neo direttore Treccosti in quella che sarà la sede operativa per tutte le future attività. Come già sottolineato il giorno della nomina, il dott. Curcio ha nuovamente augurato al direttore Treccosti un buon lavoro, invitandolo a portare il Parco della Sila sempre più in alto, con la pianificazione di azioni di tutela mirate alla conservazione, allo sviluppo della Sila e dell'inestimabile patrimonio che custodisce.

Il direttore Treccosti già in fase di nomina, aveva sottolineato l'orgoglio e la soddisfazione nel dirigere un Ente di così grande valore per il territorio, che negli anni ha saputo valorizzare e tutelare le risorse naturali, la cultura e le tradizioni autentiche. Una nuova strada da percorrere per il neo direttore Treccosti e per tutti i funzionari dell'Ente, che grazie all'impegno, alla professionalità e alle ingenti risorse destinate a parchi e aree protette, sarà certamente costellata di nuove progettualità e passi in avanti per l'Ente e per tutto l'Altopiano silano.