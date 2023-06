La Nazionale Under 19 dal 26 Giugno al 3 luglio si prepara in Sila al Campionato del Mondo

(Lorica di San Giovanni in Fiore, 27 Giu 23) Il 29 giugno presso la sede dell'Ente Parco a Lorica sarà firmato il protocollo d'intesa tra l'Ente Parco Nazionale della Sila "Riserva della biosfera MaB SILA UNESCO" e la Federazione Italiana Canottaggio. La nazionale azzurrina, in preparazione per il Campionato del Mondo Under 19, dal prossimo 26 giugno al 3 luglio sarà a Lorica, nel cuore del Parco Nazionale della Sila, presso il Centro Sportivo Lorica, partner e promotore dell'iniziativa, sulle sponde del Lago Arvo, per un periodo di allenamenti finalizzati alla definizione tecnica di alcuni equipaggi, poi formalizzati nel raduno pre-mondiali che prenderà il via al termine dell'appuntamento silano. Una settimana dedicata allo sport e all'impiego sostenibile delle risorse idriche silane, motivo di orgoglio e soddisfazione per l'Ente Parco, che ospiterà gli atleti Under 19, siglando per l'occasione il Protocollo d'Intesa con la Federazione Italiana Canottaggio. Un'intesa importante, legata sopratutto alla promozione e valorizzazione delle attività otudoor praticabili nel Lago Arvo, bacino silano dal grande potenziale in termini turistici e sportivo agonistici. La firma prevista per giorno 29 giugno 2023 presso la sede dell'Ente alla presenza del Presidente dell'Ente, Francesco Curcio, del Direttore, Ilario Treccosti, del Presidente federale, Giuseppe Abbagnale, e della Dirigente del Centro Sportivo Lorica, Rossella Amelio, sancirà un ulteriore passo verso un utilizzo sostenibile delle risorse locali. La valorizzazione di un Centro Sportivo operativo da anni sul territorio, un riavvicinamento al canottaggio agonistico e agli sport d'acqua contribuiranno certamente a rendere il Parco della Sila, le sue bellezze e tutte le opportunità offerte in termini sportivi e turistici, ancora più fruibili.