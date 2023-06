Il Parco Nazionale della Sila e il Lago Arvo: una "Casa" per il Canottaggio

(Lorica di San Giovanni in Fiore, 30 Giu 23) Una giornata storica per il canottaggio del Sud Italia che, grazie alla firma del Protocollo d'Intesa tra il Parco Nazionale Sila e la Federazione Italiana Canottaggio, inizia un percorso che porterà il lago di Lorica alla ribalta delle cronache remiere nazionali. A fare gli onori di casa presso la sede di Lorica, il Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Sila, Francesco Curcio, che nel presentare il Presidente Giuseppe Abbagnale ha fatto un excursus sui grandi campioni che hanno fatto grande l'Italia: "Oggi credo sia una giornata importante che rimarrà negli annali del parco. La firma di oggi, mi costringe a fare un tuffo nel passato per ricordare i migliori atleti italiani, che hanno fatto la storia dello sport in Italia, i cui nomi riecheggiano ancora oggi. All'interno di questo elenco il Presidente Giuseppe Abbagnale, che oggi abbiamo il privilegio di ospitare qui, presso la nostra sede. Una vittoria dopo l'altra, ha contraddistinto la carriera sportiva di Abbagnale dagli anni '80 vince portando la Nazionale Italiana a livelli altissimi nella storia dello sport e del canottaggio: 28 volte campione d'Italia, 7 volte Campione del Mondo, 2 volte Campione Olimpico. Tanti successi, raggiunti grazie alla dedizione e alla determinazione e sopratutto all'amore per la pratica del canottaggio. Oggi firmeremo un protocollo d'intesa con la Federazione Italiana Canottaggio, anche per promuovere lo sport del canottaggio in Italia e il Lago Arvo che auspica a diventare un vero e proprio centro di avviamento, sede prediletta di attività per l'organizzazione e lo sviluppo di questo magnifico sport".

A seguire è intervenuto il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale. Intervento anticipato da un video sulle sue tante vittorie, in cui ha auspicato come davvero, in questo angolo d'Italia, straordinariamente bello e affascinante a livello ambientale e naturalistico, possa trovare casa stabilmente il canottaggio con il Centro Sportivo Lorica a farne da sede moderna e efficiente quale è attualmente. "Mi sono trovato in un contesto ricco di coinvolgimento, entusiasmo e passione, che state dimostrando verso di me, verso il nostro mondo e verso i nostri ragazzi. Qui trovo persone che corrono veloce, viaggiate alla velocità della luce. Avete delle caratteristiche che si adattano molto al nostro mondo e al nostro contesto. Il canottaggio è stato qui già qualche anno fa, i report di allora erano molto positivi, dunque abbiamo cavalcato questa nuova opportunità e oggi posso constatare e confermare quanto tale luogo sia adatto al nostro mondo. La mission della Federazione è anche quella di espandere la pratica dello sport in generale e del canottaggio in particolare, noi siamo dei seminatori, alla ricerca di terreni fertili, per lasciare dei segni sportivi, è certamente Lorica è un terreno fertile su cui lavorare. Come presidente Federale , sono pronto ad affiancarvi e mettermi in gioco insieme a voi". A seguire è intervenuta la Dirigente del Centro Sportivo Lorica, Rossella Amelio, che ha affermato che la presenza del Presidente federale a Lorica da forza ad un sogno che cresce e che si appresta a diventare realtà. Una realtà che porterà il Centro Sportivo Lorica a divenire una ASD affiliata al canottaggio con grandi progetti da realizzare. "Sono particolarmente emozionata, avere per un piccolo centro come il nostro, una nazionale che si allena è un grande onore. Sono grata all'ente parco, al presidente Abbagnale, ai tecnici e agli atleti, perché tutto è nato con un'idea, che oggi si concretizza. Oggi per me la mia terra è una terra di opportunità, in cui credere". A chiudere la serie di interventi il Direttore dell'Ente Parco Nazionale della Sila, Ilario Treccosti, che ha evidenziato come il progetto canottaggio oggi sfociato nella firma del Protocollo d'Intesa sia iniziato ad aprile 2023. "In meno di tre mesi, grazie all'entusiasmo del Presidente Ente Parco e ai Dirigenti del Centro Sportivo, si è arrivati a questo obiettivo che consentirà al canottaggio di avere stabilmente "casa" sulle acque del lago di Lorica e sul Lago Arvo. L'iniziativa, quindi, è un primo seme che, con la tenacia che contraddistingue la gente del sud, porterà allo sviluppo del canottaggio e di tutto quello che ruota intorno ad esso.

Riguardando gli emozionanti video delle vittorie del Presidente Abbagnale riviviamo la fatica, il sacrificio di un traguardo, una spinta in avanti che ci invoglia e ci guida a fare sempre meglio, a lavorare con caparbietà per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Crediamo molto in questo progetto e ci sono tutte le condizioni ambientali e tecniche per poter portarlo avanti al meglio, sono certo che riusciremo, insieme a raggiungere l'obiettivo". Prima della firma il Direttore del Parco ha ringraziato il tecnico Walter Molea e tutta la squadra in allenamento. A dare il loro contributo e la loro massima disponibilità alla Federazione, agli atleti e all'ente Parco, sono poi intervenuti nel corso della mattinata il Presidente del Gal Sila-Tonino Candalise, Francesco Lico-Presidente della Pro-Loco di Lorica, Antonella Tarsitano come rappresentante di Confcommercio, Antonello Martino come rappresentante del Comune di San Giovanni in Fiore, Giovanni Amelio in rappresentanza della Provincia, che ha portato i saluti della Presidente Rosaria Succurro e Walter Molea tecnico/allenatore capo della Federazione che ha sottolineato l'impegno costante che ci sarà da parte di tutta la squadra: "Ho grande fiducia nei miei ragazzi, l'impegno che prendiamo noi è quello di dare il nostro massimo per far sì che i risultati che porteremo a casa siano anche merito in parte di quello che ci avete offerto. Sarete quelli che insieme a noi porteranno a casa, speriamo, qualcosa di bello dal mondiale, tutto si costruisce un passo per volta, dando importanza anche alle piccole cose che messe insieme ne fanno di grandi. Ce la metteremo tutta e daremo il nostro 110%".