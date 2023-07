(Lorica di San Giovanni in Fiore, 20 Lug 23) Continua a pulsare il cuore sportivo del Parco Nazionale della Sila, territorio particolarmente vocato alla pratica delle attività outdoor. Un'area protetta di circa 74.000 ettari, un territorio prevalentemente montano dominato da foreste, boschi e prati con una straordinaria biodiversità, in cui si incastonano spettacolari scorci sui laghi Arvo, Cecita e Ampollino. Ospite sull'Arvo dal 17 al 21 luglio 2023 la rappresentativa giovanile della FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak), prima classificata nella gara di selezione del 20-21 maggio Castel Gandolfo, Centro Federale FICK, in ritiro di preparazione sportiva nel Parco Nazionale della Sila.

La Sila e l'Arvo particolarmente adatti alla pratica del canottaggio, grazie alla possibilità di allenarsi in quota, respirando aria purissima, degustando cibo genuino e riposando la notte, grazie anche al clima ideale che contraddistingue il territorio dell'Altopiano silano. Una sferzata di energia per i giovani campioni che in Sila trovano la forza rigenerante di un ambiente incontaminato in cui allenarsi con dedizione e serenità. Durante la visita presso il Centro Sportivo Lorica, i responsabili delle squadre presenti hanno sottolineato le opportunità offerte agli atleti dal Lago Arvo, in particolare Carlo Agoletto, resp. del settore giovanile del Circolo Canottieri Aniene, ha sottolineato: "Ringraziamo la Federazione Italiana Canoa Kayak per averci dato la possibilità di allenarci qui, per affrontare la gara interregionale che si terrà questo week-end sul Lago di Mormanno.

L'Arvo offre condizioni ideali per un ottimo allenamento, lago perfetto sia dal punto di vista tecnico che paesaggistico. Ringraziamo il Centro Sportivo Lorica e il Parco della Sila per la splendida accoglienza". A raccontare le potenzialità dell'Arvo anche Gian Marco Patta, Presidente del Circolo Nautico Oristano: "L'Arvo è una splendida cornice per i nostri atleti che offre grandi opportunità per la canoa. Siamo tre società italiane, ad allenarci in questo posto meraviglioso, ringrazio il Centro Sportivo e l'Ente Parco Nazionale della Sila per questa occasione e per averci accolto con così tanto entusiasmo". Dello stesso parere, Francesco Nuoro, del Circolo Canoa Catania: "Vengo qui a Lorica dal 1999, per noi questo lago è un punto d'approdo ottimale, ci sono tutti gli elementi per allenarsi in serenità, l'alta quota, il fresco e un bacino lacustre eccezionale, meta ideale per tutti i nostri atleti".

Nel corso della mattinata a dare il benvenuto agli atleti sono intervenuti il Presidente del Parco, il dott. Francesco Curcio, che ha salutato i ragazzi, impegnati nelle attività di allenamento, il Direttore del Parco, l'arch. Ilario Treccosti che si è detto orgoglioso di poter accogliere ancora una volta una squadra sportiva di eccellente livello e di poter promuovere le attività outdoor e gli sport acquatici nel cuore del Parco: "Tra le tante attività che il Parco e il Centro Sportivo stanno portando avanti c'è il supporto alla pratica sportiva sull'Arvo in canoa e kayak. Oggi siamo venuti a fare visita a queste giovani promesse della canoa, un piacere e un onore per noi accoglierli e dare seguito ad un lavoro portato avanti da mesi: la promozione della Sila, dell'Arvo e della pratica degli sport all'aria aperta a 360°".

Ad accogliere e salutare gli atleti anche Rossella Amelio, Dirigente del Centro Sportivo Lorica: "Quest'anno insieme al Parco Nazionale della Sila stiamo portando avanti una serie di iniziative per dare risalto al Lago Arvo, la nostra principale risorsa, che si presta a tantissime attività: nuoto, canottaggio, kayak, una risorsa economica importantissima per tutto il territorio". Il Parco Nazionale della Sila, da sempre operativo nella fruizione e nella promozione di pratiche sportive sostenibili ha accolto gli atleti nella giornata di oggi presso il Centro Sportivo Lorica, nel pomeriggio poi gli atleti si sono spostati in compagnia della dott.ssa Ada Occhiuzzi resp. Marketing per l'Ente Parco della Sila, presso il Centro Visite Cupone e la Riserva dei Giganti di Fallistro per ammirare le bellezze offerte dal territorio silano.