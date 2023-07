Pubblicati i bandi per gli incentivi al turismo scolastico, alla terza età e all'inclusività

(Lorica di San Giovanni in Fiore, 27 Lug 23) L'Ente Parco Nazionale della Sila, da sempre attento, alla massima fruizione e accessibilità delle diverse attività proposte all'interno del Parco ha pubblicato ieri due importanti opportunità: il bando rivolto alle Scuole e alle Associazioni, per l'organizzazione delle gite e attività didattiche nel Parco, utili a stimolare e promuovere l'educazione ambientale tra i più giovani. Opportunità importanti di divulgazione e formazione sul territorio dedicate ad una crescita consapevole delle future generazioni che popolano e abitano i territori del Parco. Per partecipare al bando e ricevere maggiori informazioni è possibile consultare il bando al seguente link http://bit.ly/3OuBLJD presente sul sito istituzionale dell'Ente Parco Nazionale della Sila.

Coinvolte grazie alla pubblicazione di un ulteriore bando, pubblicato nella giornata di ieri, non soltanto le Scuole ma anche gli Enti, le Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro. Un bando rivolto a persone anziane e/ o diversamente abili, per favorire e incentivare il turismo naturalistico, culturale e sociale nel Parco Nazionale, donando a tutti le stesse possibilità e le stesse modalità di accesso e fruizione del patrimonio naturalistico del Parco. Per maggiori informazioni a riguardo è possibile consultare il bando al seguente link http://bit.ly/3rGxH01 presente sul sito istituzionale dell'Ente Parco Nazionale della Sila.

La scadenza per entrambi i bandi è fissata per giorno 11 settembre.

