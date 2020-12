“Parco Nord Milano: l’anima verde della metropoli. Storia di una sfida vinta"

di Antonella Andretta e Nicoletta Toffano.

Giovedì 17 dicembre alle ore 17,30 in diretta streaming sulla pagina Facebook e il canale YouTube del Parco presenteremo il libro insieme ad alcuni dei protagonisti che hanno fatto la storia di Parco Nord Milano. Presentazione di Giorgio Vacchiano. Premessa di Riccardo Gini. Postfazione Marzio Marzorati. Include 4 saggi di approfondimento di Francesco Borella, Tomaso Colombo, Antonella Andretta, Nicoletta Toffano. Il libro ripercorre le vicende che hanno portato alla ideazione, progettazione e realizzazione del Parco Nord Milano, il più importante esempio di forestazione urbana in Italia che, con i suoi 800 ettari di estensione, è uno dei più grandi in Europa.È un racconto appassionato che attraversa per la prima volta dalla sua nascita le cinque decadi a cavallo tra la fine del XX secolo e i giorni nostri che hanno segnato quello che viene definito un "verde miracolo a Milano".

Il volume è il frutto di un lavoro di ricerca durato più di tre anni e basato su fonti d'archivio e interviste orali e, allo stesso tempo, di una collaborazione continua e proficua con i protagonisti, coloro che il Parco l'hanno prima ideato, poi fatto crescere e prosperare e che tuttora continuano a mantenerlo e svilupparlo.Ruolo di primo piano è dedicato all'architetto Francesco Borella, colui che del Parco è considerato l'artefice, che ha dato forma e sostanza a un perimetro vuoto e che ha contribuito direttamente alla realizzazione del libro, arricchito dalla sua diretta testimonianza.

Altrettanto imponente è la parte iconografica del volume, che aiuta il lettore pagina dopo pagina a visualizzare la profonda trasformazione del territorio in un avvincente alternarsi di sorpresa e scoperta: immagini storiche della prima metà del Novecento, planimetrie e progetti originali dagli Anni Sessanta in poi, documenti dattiloscritti, testimonianze manoscritte e soprattutto fotografie in bianco e nero e a colori provenienti da diversi fondi dell'Archivio Fotografico Storico del Parco - Sistema dei Beni culturali di Regione Lombardia.