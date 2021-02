Progetti per migliorare la fruizione e gli ecosistemi del Parco

Parco Nord Milano aderisce al programma di finanziamenti di Regione Lombardia per il rilancio delle aree protette

(Sesto S. Giovanni, 02 Feb 21) Parco Nord Milano ha aderito al programma strategico regionale volto alla ripresa economica della Lombardia, presentando 25 progetti per ricevere i finanziamenti, per un valore complessivo di 11 milioni di euro, a sostegno delle attività economiche e sociali degli Enti Parco.

Come previsto dalla legge regionale n.9, Regione Lombardia stanzia infatti fino a 3,5 miliardi di euro per la ripresa economica. Parco Nord Milano, insieme agli altri parchi regionali e alle aree protette lombarde, ha accolto positivamente l'impegno della Regione a valorizzare i parchi quali soggetti capaci di promuovere lo sviluppo locale rispondendo ai diversi bisogni ambientali, sociali e culturali delle nostre comunità.

"Mai come quest'ultimo anno, a causa della pandemia, i Parchi hanno risposto al grande bisogno di turismo locale, di praticare sport all'aria aperta e di fruizione sociale, rappresentando una condizione determinate per la qualità della vita delle persone" dichiara Marzo Marzorati, Presidente di Parco Nord Milano. "I parchi hanno vissuto una forte pressione da parte della comunità e hanno quindi bisogno di investimenti per migliorare l'offerta infrastrutturale ma soprattutto per valorizzare l'ambiente e la rete ecologica. Sono infatti l'ambiente, la bellezza e la cura che i parchi hanno riservato ai propri territori a essere desiderati, ambiti e fruiti dalla comunità. Investire nei parchi significa investire nella nostra salute e per il benessere della nostra Regione".

Le venticinque proposte di Parco Nord Milano raccolgono progetti, immediatamente cantierabili nei prossimi tre anni, volti a valorizzare gli ecosistemi naturali del Parco da una parte e a migliorare la capacità di accoglienza e fruizione della struttura dall'altra. Tra le proposte: la realizzazione di nuove passerelle che rafforzino i percorsi di fruizione, la creazione di nuovi laghi e zone umide, il ripristino della funzionalità dei canali e nuovi interventi di forestazione e manutenzione.

"Il Parco fa cultura" e quindi al fine di rendere la proposta più attrattiva e maggiormente fruibile per la comunità, sono stati presentati anche interventi di restauro dei rifugi antiaerei, hotspot per il wifi gratuito, un'area multisport per i giovani vicino all'ospedale Bassini, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione del nuovo info point, spazi per la scuola nel Parco, nuovi sistemi di accesso ai parcheggi e l'implementazione degli spazi museo e della Casa del Parco.

"È stato possibile presentare tante proposte di tale valore grazie alla capacità progettuale del Parco resa possibile dall'efficace direzione di Riccardo Gini e alle professionalità del team di lavoro di Parco Nord Milano" conclude il Presidente.