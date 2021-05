Venerdì 21 maggio ore 11,30 Conferenza Stampa

I parchi, luoghi del respiro e dell’equilibrio tra comunità e natura

(Sesto S. Giovanni, 19 Mag 21) Venerdì 21 maggio alle ore 11,30 si terrà presso la Camera di Commercio di Varese la conferenza stampa di Federparchi Lombardia che, in occasione della Giornata Europea dei Parchi, presenterà il tema di questa edizione "Il respiro dei parchi, il respiro nei parchi" e tutte le attività previste nel week end nelle aree protette lombarde.



Tra i relatori interverranno:

Fabio Rolfi, Assessore Agricoltura Alimentazione e sistemi verdi Regione Lombardia

Giuseppe Barra, Presidente Parco Campo dei Fiori, Rappresentante Federparchi Lombardia

Marzio Marzorati, Presidente Parco Nord Milano e Coordinatore Federparchi Lombardia

Cristina Chiappa, Presidente Parco Ticino e Vice Coordinatore Federparchi Lombardia

La conferenza sarà trasmessa online per i giornalisti accreditati che potranno intervenire facendo domande ai relatori; per ricevere il link scrivere a argentiero@parconord.milano.it con il nominativo e la testata.

Per seguire la diretta streaming collegatevi alla pagina Facebook di Parco Campo dei Fiori.