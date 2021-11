Aperte le selezioni per nuove posizioni professionali al Parco Nord Milano

(Sesto S. Giovanni, 30 Nov 21) Sono stati pubblicati i nuovi bandi di concorso per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno ed indeterminato (Categoria C) al Parco Nord Milano.Nello specifico si ricercano i profili per le seguenti posizioni aperte:

n. 2 posti per Istruttore dei servizi tecnici in ambito educativo-ambientale:

Coordina e presidia l'Ufficio di Relazione con il Pubblico per rendere le aree del parco più vicine alla città fruibili da diverse categorie di utenti e funzionali a più attività;

Coordina e presidia l'Ufficio Educazione Ambientale per rafforzare il ruolo del Parco nello sviluppo della consapevolezza ambientale delle comunità locali.

n. 1 posto per Istruttore dei servizi amministrativi:

Supporta la struttura tecnica ambientale nell'espletamento di procedure di gara e di redazione contratti.

n. 1 posto per Istruttore di vigilanza:

Coinvolge i cittadini nella tutela del Parco, nella sua corretta fruizione e nel rispetto delle regole.

È possibile consultare qui i relativi bandi con tutti i dettagli per la presentazione della domanda di partecipazione che è da inviare per via telematica attraverso la piattaforma www.asmelab.it entro il 19 dicembre.

Scadenza 19/12/2021