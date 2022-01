(Sesto S. Giovanni, 19 Gen 22) È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di Istruttore direttivo dei Servizi di Vigilanza Cat. D, del CCNL Comparto Funzioni Locali, secondo la normativa in vigore.

Scadenza 14/02/2022