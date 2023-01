Breve passeggiata naturalistica a Paneveggio

Lunedì 2 Gennaio 2023

Breve passeggiata naturalistica a Paneveggio, località nota in tutto il mondo per la foresta da cui si ricava un pregiato legno per costruire i migliori strumenti musicali. Percorrendo un breve sentiero si arriverà ad un ardito ponte sospeso sulla forra del torrente Travignolo e si proseguirà con la visita all'area faunistica del cervo, animale simbolo del Parco, per poterlo vedere da vicino e conoscerne abitudini e biologia.

L'attività dura circa un'ora e mezzo e si svolge tutti i giorni durante le festività natalizie dal 27 dicembre al 6 gennaio (escluso 31 dicembre e 1 gennaio 2023) e poi ogni mercoledì e venerdì dall'11 gennaio al 22 marzo 2023 .

Ritrovo presso il Centro Visitatori, doppia uscita: alle ore 10.30 e 14.30. Costi: € 5 (bambini 6-14 € 2,50).

Info Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino Tel. 0439/765973, 0439/768867 e 0462/576283

Prenotazioni e pagamento online entro le ore 18 del giorno precedente su www.sanmartino.com/IT/esperienze/#/esperienze