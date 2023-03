Sabato 1 Aprile 2023

Il Centro Visite Borgo Sassi organizza al sabato pomeriggio una passeggiata intorno ai Sassi di Roccamalatina con salita al Sasso della Croce, accompagnati dalle nostre Guide Ambientali Escursionistiche.

Il percorso avrà una durata di circa 2 ore ed è adatto ad adulti e bambini accompagnati.

Guida Ambientale Escursionistica (G.A.E.) : Astrid Degli Esposti

: Astrid Degli Esposti Ora e luogo: ore 15.15 presso il Centro Visite, Via Sassi 2000, Roccamalatina (MO). Partenza ore 15.30.

ore 15.15 presso il Centro Visite, Via Sassi 2000, Roccamalatina (MO). Partenza ore 15.30. Costo: € 10,00 adulti - bambini gratis fino a 12 anni.

Info e Prenotazioni: 331.1325058 - www.sassidiroccamalatina.it/escursioni-guidate.html

Dove siamo: ​Il Centro Visite si trova ai piedi dei Sassi, in zona pedonale. E' consigliabile parcheggiare l'auto nel parcheggio gratuito "La Casellina" in via Sassi, a Roccamalatina di Guiglia (MO) e proseguire a piedi.