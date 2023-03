Intervista al Presidente Cacace nella rubrica Persone in onda alle 12,15 sul terzo canale della TV di Stato.

(Massa Lubrense, 31 Mar 23) Le telecamere RAI di nuovo in azione nell'Area Marina Protetta di Punta Campanella. Domani alle 12,15 circa su RAI 3, nel corso della rubrica "Persone" del Tg3 , andrà in onda una breve intervista al Presidente del Parco, Lucio Cacace che parlerà dei progetti di tutela e dell'Area Marina Protetta. Il programma, condotto da Elisa d'Alto, mette in luce ĺe stoŕie di personaggi positivi dell'Italia di oggi che vogliono lasciare il segno con le loro azioni. Appuntamento subito dopo il Tg3 delle 12, domani su RAI 3.