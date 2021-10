Partecipazione al corso base on-line per l'ottenimento dell'idoneità a Guardia Ambientale Volontaria - elenco richieste

(Francavilla di Sicilia, 20 Ott 21) Si pubblica in allegato l'elenco delle richieste pervenute all'Ente Parco volte alla partecipazione al corso gratuito On-Line per l'acquisizione della qualifica di GAV "Guardia Ambientale Volontaria".

Si invitano coloro che hanno omesso di indicare nella richiesta l'indirizzo e-mail, di comunicarlo all'Ente in tempi brevissimi, in quanto ogni successiva notizia inerente l'attivazione, le modalità di svolgimento e quant'altro inerente il corso in questione, oltre ad essere pubblicata sul sito web dell'Ente, sarà comunicata ai partecipanti tramite e-mail.