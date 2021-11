AVVIATO IL CORSO GAV GUARDIA AMBIENTALE VOLONTARIA)

(Francavilla di Sicilia, 24 Nov 21) Sabato 20 novembre, nei locali della sede istituzionale dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara di francavilla di Sicilia, si è tenuto l'incontro tecnico per dare il via all'inizio del corso per "Guardia Ambientale Volontaria" organizzato dall'Ente e dalla Fondazione Sorella Natura.

Presenti all'incontro con i tanti iscritti al corso (circa 60) il Presidente dell'Ente Parco Renato Fichera e il delegato regionale della Fondazione Avv. santo Primavera, che hanno sottolineato la grande importanza dell'iniziativa che, alla sua conclusione, vedrà formati tanti soggetti che potranno dedicarsi alla salvaguardia e alla tutela del territorio.