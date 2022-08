(Francavilla di Sicilia, 02 Ago 22) All'evento di quest'anno saranno disponibili due spazi espositivi presso EXPOBTE dedicati al sistema

degli Enti Parco: uno spazio istituzionale ed uno spazio destinato a 16 aziende rappresentative delle

eccellenze dei territori degli Enti Parco dei settori delle tradizioni del gusto e delle produzioni dell'artigianato

locale e la partecipazione agli incontri con i Buyers di 40 strutture ricettive selezionate delle aree che ricadono

nei comprensori dei Parchi per la promozione delle forme di ospitalità complementari alla hotellerie.

In tal senso questo Ente Parco ha predisposto una scheda di richiesta di partecipazione allegata alla

presente che dovrà essere consegnata, debitamente compilata, all'ufficio protocollo entro e non oltre la data

del 5 settembre 2022 per la trasmissione all'organizzazione che avrà la facoltà di scegliere le aziende che

saranno ammesse all'evento.



La partecipazione, per quanti aderiranno all'iniziativa del Parco, sarà totalmente gratuita con la sola

esclusione delle spese di viaggio e trasporto del materiale da porre in esposizione.