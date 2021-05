23 maggio – Sul Monte Monega con il Parco per la Settimana Europea dei Parchi 2021

(Rezzo, 18 Mag 21) BIODIVERSITA' E MEMORIE SULLA VIA MARENCA – Escursione dal Bosco di Rezzo al Monte Monega

iniziativa del Parco delle Alpi Liguri per la Settimana Europea dei Parchi e la Giornata Mondiale della Biodiversità

Domenica 23 maggio, nella data compresa fra la Giornata Mondiale della Biodiversità (22 maggio) e la Giornata Europea dei Parchi promossa da Europarc Federation (24 maggio), il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri onorerà entrambe le ricorrenze con un'escursione gratuita: una camminata sulla storica Via Marenca, fra le valli Argentina e Arroscia, per visitare alcune delle aree naturalistiche più interessanti dell'area protetta.

Immersi in un mosaico di ambienti diversi, dall'immensa faggeta di Rezzo alle praterie alpine del Monte Monega, si transiterà fra antichi luoghi di culto pagani e d'incontro per mercanti e pastori, poi divenuti noti alla storia come luoghi della Resistenza. Un territorio intriso dunque di memorie ma anche di stupefacente biodiversità, che offrirà numerosi punti panoramici sulle Alpi Liguri e Marittime.

Condurrà l'escursione uno dei tecnici ambientali dell'Ente Parco, nonché guida escursionistica associata AIGAE.

Maggiori informazioni