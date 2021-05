Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

26 maggio – Webinar gratuito di Social Media Marketing per la promozione di aziende agricole, agriturismi e territorio

(Rezzo, 25 Mag 21) Mercoledì 26 maggio dalle 17.30 alle 19.30, nell'ambito delle attività formative del Progetto Interreg ALCOTRA PITEM Biodivalp PROBIODIV per la promozione della biodiversità, verrà trasmesso sulla piattaforma Zoom il secondo webinar gratuito sul tema della comunicazione valoriale per aziende e agriturismi, questa volta dedicato in specifico alle strategie di Social Media Marketing – Facebook & Instagram pratico.

Il webinar, organizzato da FILSE (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) in collaborazione con la Regione Liguria, si propone di illustrare le strategie di comunicazione più adeguate ai canali Social per imparare a raccontare sui la bellezza della quotidianità delle aziende agricole, degli agriturismi e del territorio.



Link per partecipare: https://zoom.us/j/92946550776

Per confermare la propria partecipazione scrivere a: farne@filse.it

Maggiori informazioni