Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Alla scoperta di Triora con il gioco interattivo “TravelArt 2021” della app LaMiaLiguria

(Rezzo, 27 Mag 21) Scoprire i borghi più belli della Liguria anche in periodo di restrizioni agli spostamenti: da oggi è possibile con "TravelArt 2021", l'edizione in formato digitale del gioco lanciato con successo da Agenzia In Liguria e dalla Fondazione Carige prima della pandemia.



Un progetto di promozione turistica e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Liguria attraverso le tecniche più moderne, già utilizzate nell'edizione del 2019, come modalità fortemente innovativa per fare promozione del territorio. Il gioco rappresenta un'occasione per conoscere la bellezza della Liguria, sia per i turisti che per gli abitanti interessati a riscoprire in modo sempre più approfondito il territorio.



Per giocare con TravelArt, è sufficiente scaricare gratuitamente la app "LaMiaLiguria" sul proprio smartphone.

Maggiori informazioni