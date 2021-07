2-6 agosto 2021: Summer School "Conservazione e Gestione del Patrimonio Naturale" nel Parco

(Rezzo, 12 Lug 21) Dal 2 al 6 agosto, l'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri organizza una Summer School sulla conservazione e la gestione del patrimonio naturale, rivolta in particolare a studenti universitari dei corsi di laurea triennale e magistrale, Guide Ambientali Escursionistiche, professionisti, operatori economici, funzionari e tecnici del settore.

Il corso è organizzato nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Alcotra PITEM BIODIV'ALP e si svolgerà presso il Rifugio CAI Allavena di Colle Melosa, per un minimo di 15 e un massimo di 25 partecipanti e un totale di 47 ore di formazione, suddivise in 15 ore di lezioni teoriche e 32 ore di attività pratiche sul campo. Sarà gratuito per tutti i partecipanti, ad eccezione delle spese vitto e alloggio presso il rifugio, al prezzo convenzionato di 250,00 Euro.

Obiettivi

L'attività si propone di affrontare la conservazione e la gestione del patrimonio naturale con approccio tecnico e integrato, a partire dalle specie (faunistiche e floristiche) sino agli habitat e alla valutazione del Capitale Naturale e dei Servizi Ecosistemici. Ai partecipanti verranno forniti strumenti teorici e soprattutto pratici nel campo della ricerca naturalistica, con specifico riferimento alle tecniche di raccolta e interpretazione dei dati di presenza di specie di particolare interesse conservazionistico e gestionale, nel contesto della Strategia Europea per la Biodiversità e la cooperazione territoriale.

Le attività teoriche e quelle pratiche si alterneranno in tutte le giornate del corso, per far comprendere come impostare uno studio (dalla raccolta dati all'analisi dei dati raccolti) utilizzando i metodi più adeguati e riconosciuti a livello nazionale e di cooperazione transfrontaliera.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione con gli argomenti trattati nel dettaglio, valido per l'eventuale riconoscimento di Crediti Formativi.

Periodo e durata del corso

Prima settimana di agosto (da lunedì 2 a venerdì 6 agosto 2021) per un totale di 47 ore, suddivise in 15 ore di lezioni teoriche e 32 ore di attività pratiche su campo.

Luogo di svolgimento

Territorio del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri (Provincia di Imperia). Sede logistica: Località Colle Melosa (Comune di Pigna) presso il Rifugio CAI "Franco Allavena" (www.nuovorifugioallavena.it)

Destinatari

L'attività è aperta chiunque sia interessato ad approfondire gli argomenti in oggetto e particolarmente a: studenti universitari dei corsi di laurea triennale e magistrale, Guide Ambientali Escursionistiche, professionisti, operatori economici, funzionari e tecnici del settore. La Summer School si svolgerà con un minimo di 15 e un massimo di 25 partecipanti. Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, sarà data priorità in base all'ordine di arrivo delle stesse.

Costi e modalità di partecipazione

Il corso è gratuito per i tutti i partecipanti ad eccezione delle spese di vitto e alloggio presso il rifugio, al prezzo convenzionato di Euro 250,00.

Le iscrizioni sono aperte entro e non oltre il 29 luglio 2021. Per iscriversi è necessario:

compilare l'apposito modulo di iscrizione on-line: https://forms.gle/DixcBBmoAJrth3rY8

trasmettere via mail all'indirizzo ambiente@parconaturalealpiliguri.it l'autodichiarazione COVID-19 debitamente compilata e sottoscritta ( Scarica il Modulo) e copia della ricevuta di pagamento delle spese di vitto e alloggio presso il Rifugio CAI Allavena (DATI PER IL BONIFICO: CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. BORDIGHERA - IBAN: IT 87 K 06230 48962 000030524534 - Causale: SUMMER SCHOOL PARCO ALPI LIGURI)

Per ulteriori informazioni: ambiente@parconaturalealpiliguri.it - Tel. 333 6853041 (Dott. Matteo Serafini)

Scadenza 29/07/2021