Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Turismo Outdoor, il questionario della CCIAA Riviere di Liguria

(Rezzo, 19 Lug 21) Completezza dell'esperienza turistica complessiva, suggerimenti sui servizi: sono questi alcuni degli argomenti del questionario online che la Regione Liguria ha diffuso per conoscere le opinioni degli escursionisti che praticano attività outdoor in Provincia di Imperia e per valutare il grado di soddisfazione della loro esperienza.

Tutti gli appassionati di attività all'aperto che si trovano sul territorio imperiese possono compilare, in forma anonima, il breve sondaggio per manifestare le loro preferenze e il grado di soddisfazione percepito, con la finalità di migliorare la qualità dei servizi offerti a tutti coloro che scelgono la Provincia di Imperia per la propria attività sportiva.

L'obiettivo finale è quello di individuare le esigenze degli escursionisti della Provincia di Imperia, promuovere il territorio transfrontaliero e creare un mercato internazionale per valorizzare l'intero comparto turistico

